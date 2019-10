Zinédine Zidane: "Wat heeft Club getoond behalve 2 goals? Niets"

Real Madrid droop tegen Club Brugge na de eerste helft met een 0-2 af richting de kleedkamer en kwam goed weg toen Dennis net na de rust de 0-3 op doelman Aréola trapte. Kopbalgoals van Sergio Ramos en Casemiro bezorgden Real nog een puntje.

Op de persconferentie na de match had Zidane weinig lof voor de bezoekers uit België. "Club heeft twee keer kunnen counteren en heeft twee keer gescoord. Ze zijn twee keer aan ons doel geweest. Wat heeft Club nog meer getoond? Niets. Ze hebben absoluut niets gedaan. En de twee doelpunten die we slikken, waren twee lachertjes."

"Er zijn geen kleine ploegen meer. In de Champions League kan iedereen van iedereen winnen. Dat is een realiteit in het voetbal. De tegenstander komt naar Madrid met het mes tussen de tanden. Als je tegen zo'n team een goal slikt, dan wordt het moeilijk om terug te komen. Daarom onthoud ik vooral de reactie van mijn spelers."