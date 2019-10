Yentel Caers verovert eerste wereldtitel freestyle windsurfen

Yentel Caers was eerder al Europees kampioen freestyle windsurfen geworden dit jaar en nu steekt hij ook, voor het eerst, de wereldtitel op zak. Dat dankt hij aan zijn zege in de Wereldbeker in Sylt (Dui), waar hij in de dubbele eliminatie zijn 4 reeksen wist te winnen.

Steven Van Broeckhoven maakte het Belgische succes compleet. Van Broeckhoven werd in 2011 zelf al eens wereldkampioen en heeft ook nog 4 Europese titels achter zijn naam staan.