VIDEO: Dwaze steward veroorzaakt zware val in Ronde van Kroatië

Tijdens de tweede etappe in Kroatië reed het peloton van Slunj naar Zadar, waar het peloton nog een lokaal rondje moest afwerken. Op 8km was er een renner die zich liet uitzakken aan de linkerkant. Hij tikte een collega aan en sleurde in zijn val de helft van het pak mee tegen het asfalt. Onder andere landgenoot Ben Hermans kwam tegen het asfalt terecht en moest de strijd staken.

Slechts zo'n 30 renners werden niet opgehouden en stoomden door richting aankomst. Daar was het de Roemeen Eduard-Michael Grosu die met een late uitval de sprinters verraste. Hij won voor de Australiër Edmondson en de Sloveen Kump.

Na de meet was de miserie echter nog niet voorbij. Een man van de organisatie vond er niets beter op dan in het midden van de baan richting etappewinnaar Grosu te lopen. Edmondson en Frapporti konden de man niet meer ontwijken en gingen spectaculair over kop. Ook Matej Mohoric ging tegen de grond. Over de schade bij de renners is nog niets bekend.