Van der Poel past voor olympisch testevent, hij rijdt morgen wel in Duitsland

Van der Poel zou komende zondag het olympisch mountainbikeparcours verkennen in Tokio. Na samenspraak met de ploegleiding van Corendon-Circus, is vandaag beslist dat de Europese kampioen in die discipline toch niet zal afreizen naar de Japanse hoofdstad.

"We willen Mathieu niet nog meer belasten met een race op een ander continent, met bijgevolg ook een jetlag", lezen we in een statement van zijn team.

In de plaats van het testevent rijdt Van der Poel morgen wel Sparkassen Münsterland Giro (1.BC) in Duitsland op de wegfiets. "We willen Mathieu de kans geven om een uitstekend wegseizoen in schoonheid af te sluiten."

Na de Münsterland Giro last Van der Poel een rustperiode in, voor hij opnieuw als wereldkampioen het veld zal induiken. Zijn eerste veldrit wordt in principe de Nacht van Woerden op 22 oktober.