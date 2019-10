"Club Brugge heeft België op de kaart gezet, dit punt gaat de wereld rond"

"Tactiek wierp vruchten af"

"De drie wendbare jongens voorin waren heel snel in de omschakeling en liepen goed weg in de rug van de verdediging. In de eerste helft brachten ze Real vaak in verlegenheid, met twee mooie doelpunten als resultaat. Real heeft lang moeten zoeken om daar een antwoord op te vinden."

Het plan van Philippe Clement, met drie snelle spitsen, werkte uitstekend."Hij wist dat Real Madrid de laatste tijd niet goed in zijn vel zit en dat heeft hij meteen aangetoond in de wedstrijd. Ik was verrast dat hij niet met een stevige spits speelde, maar de tactiek van de Club-trainer wierp meteen zijn vruchten af."

"Als je bij één van de Europese voetbalgrootmachten op bezoek moet, weet je dat het een moeilijke wedstrijd wordt. De manier waarop Club Brugge gisteren speelde, was heel knap. Ze hebben een punt gehaald - het konden er ook drie zijn - en dat was gezien de wedstrijd een juiste uitslag."

Club Brugge verbaasde gisteren vriend en vijand door Real Madrid op een 2-2-gelijkspel te houden in eigen huis. Kan blauw-zwart, gezien de 0-2-voorsprong, daar tevreden mee zijn? "Het was een prestatie om heel trots op te zijn", vat Eddy Snelders een dag later samen.

"Verlies van twee punten zindert na"

Dat antwoord kwam er uiteindelijk na de rust. "De fans waren niet tevreden na de eerste helft en dat hebben we ook duidelijk gehoord in het stadion", gaat Snelders voort. "In de tweede helft waren de eerste twintig minuten van Real veel beter. De thuisploeg ontwikkelde wel druk en drong Club Brugge helemaal terug. Het doelpunt hing in de lucht en kwam er ook vrij snel. Dat was het Real van de betere dagen."

"Toch had het er heel anders kunnen uitzien. De beste actie van Emmanuel Dennis kwam er eigenlijk na zijn twee doelpunten. Hij kwam na de rust oog in oog met de doelman, maar miste. Dat had de definitieve doodsteek kunnen zijn voor Real. Die uppercut had er waarschijnlijk voor gezorgd dat het over en out was voor de thuisploeg. Jammer genoeg ging de bal niet binnen."

De rode kaart voor Ruud Vormer luidde uiteindelijk de gelijkmaker in. "Op dat moment was Real niet meer in staat extreme druk te ontwikkelen. Dankzij die manmeersituatie kon het dan toch nog voor Real. Simon Deli, net als de drie andere verdedigers heel sterk, ging één keer in de fout en de bal ging erin."

"De 2-2 is uiteindelijk een resultaat om heel trots op te zijn, maar het verlies van de twee andere punten zindert nog altijd een beetje na."