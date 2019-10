Ex-trainer Pulis valt van zijn stoel: "Wij moesten Gnabry zelfs bij de U21 wisselen"

"We kregen hem nooit volledig fit"

De fans van Tottenham staan vandaag op met een kater van jewelste. De verliezend finalist van de Champions League kreeg gisteren een draai om de oren van Bayern München, nota bene in eigen huis. Het werd 2-7, dankzij onder meer vier goals van Serge Gnabry, meteen goed voor de zwaarste thuisnederlaag ooit.

De 24-jarige Duitser zette zijn eerste stapjes op het hoogste niveau bij Arsenal, aartsrivaal van Tottenham. Hij werd in zijn periode bij de Londense club uitgeleend aan West Bromwich Albion, toen Tony Pulis er de plak zwaaide.

De Welshman, ondertussen zonder club, was gisteren te gast in de studio van Sky Sports voor de analyse van de wedstrijd. Hij keek met open mond naar de prestaties van Gnabry. "Ik begrijp er niets van. Toen hij bij ons speelde, kregen we hem nooit volledig fit. Zelfs in wedstrijden met de beloften moesten we hem vroegtijdig naar de kant halen."

"Hij kwam slechts drie keer in actie voor onze eerste ploeg en ging uiteindelijk terug naar Arsenal, dat hem meteen verkocht. Nu kan je wel zeggen dat hij eindelijk zijn potentieel volledig bereikt heeft. Ik val bijna van mijn stoel van verbazing. Het is leuk om te zien dat hij het nu zo goed doet door keihard te werken."