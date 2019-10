3 snelle F1-vragen aan Sammy Neyrinck: "Ferrari maakte achterstand goed, maar blunderde te veel"

Het F1-seizoen nadert stilaan zijn ontknoping. Ferrari had de voorbije GP's de snelste bolide, maar toch lijkt Lewis Hamilton weer onbedreigd naar de wereldtitel te cruisen. Hoe is dat mogelijk? We vroegen het aan Sammy Neyrinck.

1. Hoe komt Ferrari na de zomerstop aan die snellere auto?

Ferrari had al sinds de wintertesten begin dit jaar de snelste bolide op de lange, rechte stukken. Ideaal voor op omlopen als Spa-Francorchamps en Monza. Tot voor de zomerstop was Mercedes meestal sneller in de trage bochten. Een aerodynamisch voordeel dat al meer dan vijf jaar mee hielp aan de dominantie van Mercedes. Maar nu heeft Ferrari ook die achterstand grotendeels goedgemaakt. Dankzij een nog betere gestroomlijnde bolide. In Singapore en afgelopen weekend in Sotsji was dit duidelijk merkbaar.

De Ferrari dendert de voorbije weken steeds beter door de bochten.

2. Waarom is Hamilton dan toch onbedreigd op weg naar een nieuwe wereldtitel?

Omdat Hamilton in het eerste deel van het seizoen verdiend al een gigantische voorsprong heeft opgebouwd in de titelstrijd. Met 8 overwinningen in de eerste 12 Grote Prijzen.



Omdat Valtteri Bottas de ideale ploegmaat is van Hamilton door veel WK-punten af te snoepen van de concurrentie.



Omdat een wereldkampioen in spe als Max Verstappen niet altijd en overal met gelijke wapens heeft kunnen strijden.



En omdat de kemphanen Sebastian Vettel en Charles Leclerc door vele interne blunders bij de Scuderia Ferrari al heel veel WK-punten hebben laten liggen.



De vraag is eigenlijk al lang niet meer of Hamilton voor de zesde keer wereldkampioen zal worden. De vraag is alleen: wanneer?

De vraag is niet meer of Hamilton zijn 6e titel zal halen, maar wel: wanneer?

3. Wat is er aan de hand met Sebastian Vettel?

Het is duidelijk dat Vettel op een belangrijk kruispunt staat in zijn carrière. Hij heeft al vier wereldtitels achter zijn naam staan. Hij hoopte Ferrari op zijn minst één wereldtitel te schenken, in navolging van zijn grote voorbeeld Michael Schumacher. Maar daar zal hij nu misschien nooit in slagen. En Vettel moet ook nu al race na race vaststellen dat Leclerc sneller is. In onze vooruitblik begin dit jaar had ik al voorspeld dat Leclerc een ‘pain in the ass’ van Vettel zou kunnen zijn. En dat is eens te meer gebleken. Zoiets kruipt tussen de oren van een klasbak als Vettel. Een gentleman buiten zijn cockpit, maar achter het stuur van zijn SF90 gaat hij ook nog steeds recht op zijn doel af. Het gerucht doet dezer dagen de ronde dat Vettel op het einde van het seizoen zou terugkeren naar zijn oude nest bij Red Bull Racing. En dat Max Verstappen de omgekeerde beweging zou maken naar Ferrari. Verstappen en Leclerc in één team. Dat zou in 2020 nog meer vonken kunnen geven in de F1. Maar, zoals gezegd, dit is nog altijd maar een gerucht. Sammy Neyrinck