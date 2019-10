Mazzu na Genk-Napoli: "Zo zouden we elke week moeten spelen"

Mazzu: "Je moet er elke wedstrijd voor knokken"

"Ik heb het net in de kleedkamer gezegd. Zo wil ik mijn team altijd zien spelen. De kwaliteit is er. Maar je moet er elke wedstrijd voor knokken. Alleen is het nooit makkelijk, ook niet in de Belgische competitie."

"Maar vandaag was die inzet er wel. Ik zie dit als een goed teken voor de toekomst. Ik hoop dat we hier een boost van krijgen. Niet alleen de ploeg, maar ook de staf en de directie, de hele club dus."

Niet dat hij zijn overstap naar Genk al zal beklaagd hebben, maar erg gelukkig zal Felice Mazzu de voorbije weken toch niet geweest zijn. Dat was vanavond wel anders. "Ik ben heel trots op mijn jongens. We hebben een aantal moeilijke weken achter de rug, waarin de inzet niet altijd top was."

Bongonda: "We zijn steeds meer een ploeg"

"We hebben voor elkaar gevochten en we hebben getoond dat we steeds meer een ploeg aan het worden zijn."

"Fysiek was het een heel lastige match", zegt Theo Bongonda, die bijna 90 minuten lang de Genkse linkerflank moest afdraven. "We hadden zelf dan wel geen reuzenkans, maar we hadden wel een goeie reactie na de match in Salzburg en de 3-3 tegen STVV."

Ancelotti: "Er zat niet meer in dan een punt"

Liet zijn Real-collega Zinédine Zidane zich na de 2-2 tegen Club Brugge nog van zijn kleinste kant zien, dan was Carlo Ancelotti een stuk grootmoediger na de 0-0 tegen Genk. "Dit was een zware match voor mijn jongens en eigenlijk zat er niet meer in dan een punt."

"In uitmatchen in de Champions League moet je gewoon blij zijn met een gelijkspel. Dat is de realiteit. In de stand doen we ook een goeie zaak."

"De pers is vaak te negatief vind ik. We hebben ons uiterste best gedaan, maar Genk was ook gewoon goed. Ik was niet verrast door hun niveau. Verdedigend waren ze veel sterker dan in Salzburg."