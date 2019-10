"Het is belachelijk om te zeggen dat Saint-Etienne geen test was"

"Oorlogssituatie vermijd je best"

Door de problemen in Oost-Oekraïne speelt Oleksandria zijn thuiswedstrijden in Lviv, zo'n 800km meer naar het westen van het land. Michel Louwagie vertrok vanochtend met de rest van de spelersgroep richting Oekraïne. Wat weet de manager van KAA Gent over de tegenstander van morgenavond?

"Het is een fysiek sterke ploeg met een heel goede mentaliteit. Het wordt geen gemakkelijke wedstrijd. Jaremtsjoek heeft daar gespeeld en zal dus wel wat spelers kennen. Dat moet een voordeel zijn in moeilijke omstandigheden. Laat ons ook hopen dat het niet te koud is."

"We hebben in Lviv al eens zwaar verloren van Sjachtjor Donjetsk. Er wordt ook nauwelijks volk verwacht. Maar ik heb gelezen dat de problemen die zich in Oost-Oekraïne voordoen bijna verleden tijd zijn. Laat ons hopen dat het de laatste keer is dat we in die moeilijke omstandigheden moeten spelen. Een oorlogssituatie vermijd je best."

Als Gent wil overwinteren, wint het best twee keer tegen Oleksandria. "Een punt halen zou ook niet slecht zijn", countert Louwagie. "Tegen Saint-Etienne hebben we bewezen dat we ook tegen Wolfsburg iets kunnen pakken thuis. Hun onderling duel is ook belangrijk voor ons. Vrijdagochtend zullen we dus meer weten."