Amerikaanse overheid wil nog altijd 1,2 miljoen dollar van Bruyneel

In de nasleep van de dopingbiecht van Lance Armstrong eiste de Amerikaanse justitie een schadevergoeding van 1,2 miljoen dollar van Johan Bruyneel, die als ploegleider van US Postal mee verantwoordelijk geacht wordt voor de dopingcultuur binnen het team.

Bruyneel, die al jaren in Spanje woont, liet in 2014 de Amerikaanse rechtsgang aan zich voorbijgaan en weigerde vorig jaar ook documenten in ontvangst te nemen toen een advocaat van de Amerikaanse overheid plots voor zijn deur stond. "Hij heeft zelf de deur geopend, maar wilde de papieren niet aannemen", is te lezen in een document dat vorige maand werd neergelegd bij de rechtbank in Washington DC.

De Amerikaanse overheid wil 1,2 miljoen dollar van Bruyneel. Dat bedrag zou overeenkomen met het salaris dat hij als ploegleider ontving van sponsor US Postal. Bruyneel weigert die som op te hoesten. "Hij kan weglopen zo lang hij wil, maar uiteindelijk zal hij moeten betalen", zegt Paul Scott, die als advocaat van ex-renner Floyd Landis de kat de bel aanbond.

Van Lance Armstrong eiste de VS een schadevergoeding van 100 miljoen, maar hij trof vorig jaar een schikking met het gerecht en betaalde 6 miljoen.