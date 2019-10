Hassan reageert op schorsing coach Salazar: "Ik heb nooit iets gemerkt"

“Ik ben geschrokken toen ik het bericht las”, reageerde de kersverse wereldkampioene op de 10 000 meter gisterenavond bij de collega's van de NOS. “Ik heb geen contact met hem gehad. Dit is een moeilijke tijd. Ik weet dat het de gang van zaken is in het onderzoek maar het is spijtig voor het WK dat dit nu naar buiten komt.”

Ook voor Hassan persoonlijk is het niet bepaald goed nieuws dat haar coach geschorst wordt voor dopingpraktijken. Vreest de Nederlandse nu anders bekeken te worden? “Ik weet van mezelf dat ik schoon ben. En ook het team is schoon. Ik heb nooit iets gezien. Zolang ik voor mezelf weet dat ik het schoon doe en dat ik mijn medailles eerlijk verdien,

hoef ik me niet te veel aan te trekken van wat de rest denkt.”

"In Nederland heb ik zelf een dokter en diëtiste en zij was degene waar ik ook in Doha mee in contact stond. Ik begrijp dat ik er veel vragen over krijg, maar de feiten waar het

onderzoek over gaat dateren van 6 jaar geleden, toen ik er nog niet was. Ik heb er niets mee te maken en ik heb nooit gedacht dat er daar iets fout gegaan is in de groep.”

Hoe ziet de toekomst er nu uit voor de wereldkampioene op de 10 000 meter, nu haar coach voor 4 jaar geschorst wordt? "Ik ga nu met mijn management bespreken of ik in het Oregon Centre ga blijven trainen. Ik voel me er erg goed op sportief gebied. Volgend jaar zijn immers de Spelen, waar moet ik nu dan nog heen?”