Dubbele tik voor Meesseman en co: nederlaag en blessure Delle Donne

Emma Meesseman begon op de bank, maar moest al na enkele minuten sterspeelster Elena Delle Donne, de MVP van het reguliere seizoen, vervangen. Delle Donne had te veel last van haar rug en kon niet meer voortspelen. Dat was een fikse tik voor Washington.

Meesseman nam haar ploeg op sleeptouw, maar in het laatste kwart was Connecticut te sterk. Onze landgenote probeerde het tij nog te keren, maar haar driepuntpogingen troffen niet raak. Ondanks de 23 punten, 8 rebounds en 3 assists van Meesseman trok Connecticut aan het langste eind met 87-99.

"We moesten even bekomen na de blessure van Delle Donne", zei Washington-coach Mike Thibault. "Het heeft lang geduurd voor we hersteld waren." Thibault hoopt Delle Donne te recupereren voor de volgende wedstrijden. Connecticut mag nu twee keer thuis spelen en kan het dus afmaken voor de eigen fans.