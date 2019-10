Pedersen dankt vrijgevige Teunissen: "Het volgende biertje is van mij"

Mads Pedersen en Stefan Küng anticipeerden op het WK en schoven nog voor de echte finale mee in ontsnappingspogingen. Ze kregen ook even het gezelschap van Mike Teunissen, die zo zijn kopman Mathieu van der Poel in een zetel zette.

Teunissen moest niet veel later lossen, maar had zich als gulle Nederlander eerst nog van zijn beste kant laten zien. Küng bedelde om een gelletje en kreeg wat extra energie toegestopt van Teunissen. Of ook Pedersen over Nederlandse brandstof beschikte, gaven de beelden niet prijs.

"Je bent me een biertje verschuldigd", schreef Teunissen richting Küng op Twitter. "Het volgende biertje is van mij", pikte wereldkampioen Pedersen in.