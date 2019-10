"Met Van Aert erbij zou Eli Iserbyt ook gewonnen hebben in de VS"

De formatie heeft de start van het nieuwe veldritseizoen zeker niet gemist. Eli Iserbyt won de eerste twee crossen van de Wereldbeker en met Laurens Sweeck was het team aan de winnende hand tijdens de openingscross van het veldritseizoen in eigen land, in Eeklo.

Diezelfde Laurens Sweeck won ook de Trek Cup in Amerika. Michael Vanthourenhout maakte het zegegebaar in het Franse Vittel en Yannick Peeters was al tweemaal winnaar in China.

Manager Jurgen Mettepenningen kan dus al best tevreden zijn over zijn nieuwe ploeg."Het was niet simpel om de puzzelstukken in elkaar te laten passen, maar daar ben ik toch in geslaagd", zegt Mettepenningen.

"En wat voor een start hebben wij gemaakt dit seizoen. Met Eli Iserbyt hebben we de leider in de Wereldbeker-stand in onze gelederen. Dat is zonder meer top. Het was al een poosje geleden dat iemand van mijn ploeg die mooie trui mocht dragen. Kevin Pauwels had destijds die eer."

"Bovendien hebben wij al drie "televisiecrossen" gewonnen. Dat was anders de voorbije jaren. Ik ben dus best tevreden over onze start. Als je met mensen praat heeft iedereen het over onze ploeg en het fenomeen-Eli Iserbyt. Dat maakt mezelf, maar zeker ook mijn sponsors blij. Wij zijn zonder meer de beste ploeg ter wereld. Niemand doet beter en wij zijn sterk in de breedte."