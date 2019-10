"Reglementitis" in het wielrennen? "Stayeren is geen koersvervalsing"

De Internationale Wielerunie (UCI) was de gebeten hond na het WK wielrennen: de sokkenmeter, de tijdrit van de beloften tijdens een zondvloed... en als klap op de vuurpijl de diskwalificatie van Nils Eekhoff, die zijn wereldtitel bij de beloften moest inleveren. "We moeten opletten voor reglementitis", waarschuwt Wouter Vandenhaute in De Tribune op Radio 1.