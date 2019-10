Wat het blote oog niet ziet en de VAR wel: Ramos staat niet offside

Na tien minuten in de 2e helft kopte Sergio Ramos Real Madrid weer in het spoor van Club Brugge met de 1-2, al ging de vlag meteen de hoogte in. Voor tv-kijkers was het na het zien van de herhaling overduidelijk: de Spanjaard stond buitenspel. Groot was dan ook de verbazing dat het doelpunt door de VAR toch goedgekeurd werd.

Even later werd op televisie ook de 3D-lijn getoond waar de VAR in de Champions League over beschikt. Daarop is te zien hoe de hiel van Mata zich enkele millimeters dichter bij het eigen doel bevindt dan de teen van Sergio Ramos: 1-2 dus voor Real Madrid.