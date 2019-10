Boegbeeld Eric Van Meir laat jeugdspelers doorstromen bij Lyra-Lierse

Eric Van Meir gaat een actieve rol spelen bij amateurklasser Lyra-Lierse. De oud-international, een boegbeeld van Lierse en na het faillissement van die club ook nauw betrokken bij de opstart van Lyra-Lierse in 3e Amateur, zal instaan voor de doorstroming van de jeugdspelers naar de A-kern. Hij wordt ook ambassadeur: "Als ik iets doe, is het aan 100 procent of niet."