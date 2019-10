Leekens versloeg met Club Real in 1976: "Ik zie nu mogelijkheden op het middenveld"

Leekens speelde 43 jaar geleden zowel in de heen- als in de terugmatch in de verdediging van Club Brugge. "We voetbalden eerst uit in Malaga. Real mocht toen niet thuis spelen, nadat er wat rellen geweest waren. Dat gebeurt nu ook nog", verhaalde Leekens met een knipoog naar de voorbije speeldag.

"Na een tactisch goeie en volwassen wedstrijd speelden we daar 0-0. Thuis wonnen we met 2-0 dankzij een doelpunt van Le Fèvre en een owndoelpunt. Dat is bij deze gelegenheid leuk om aan terug te denken. Ik ben benieuwd hoe Club het er vandaag tegen Real zal vanaf brengen."

Club Brugge was eind jaren 70 erg succesvol onder de legendarische coach Ernst Happel: "We speelden 3 keer na elkaar kampioen en schakelden in Europa naast Real Madrid, ook Milan en Juventus uit. Dat was toen de gouden periode en ik denk dat die terug kan komen." Club verloor in 1977 de finale van Europacup II en in 1978 de finale van Europacup I telkens van Liverpool.

Maar de match tegen Real steekt er voor de ex-Club-coach toch ergens wel bovenuit. "We zaten in een flow van winnen en dachten eigenlijk niet na. We gingen er gewoon tegenaan. Zijn zij beter dan wij, dat zal wel. Maar met ons was je nooit klaar. Ik denk dat we toen bij de top van Europa waren."