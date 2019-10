Greipel laat contract bij Arkéa Samsic ontbinden, nog geen duidelijkheid over toekomst

Arkéa Samsic mikt in 2020 hoger en heeft onder meer Nairo Quintana al aangetrokken. Ook woelwater Nacer Bouhanni zou op komst zijn.

Ploegmanager Emmanuel Hubert reageert op de breuk met André Greipel: "Ik ben uiteraard ontgoocheld over de prestaties van André, ook al weet ik dat hij in de eerste plaats geraakt is. Onze resultaten zijn niet bevredigend."

"We waren niet weigerachtig over het stopzetten van het contract. Dat zegt niets over de menselijke kant van Greipel, die we erg gewaardeerd hebben. Ik heb een grote kampioen en persoon ontmoet. Ik wens André veel succes in de toekomst."