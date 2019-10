Het was er in de 1e helft niet aan te merken, maar aan de vooravond van Real-Club waren de Brugse spelers danig onder de indruk van het imposante Bernabeu. Emmanuel Dennis beloofde zelfs een tattoo te zetten als hij zou scoren. Na 45 minuten voetballen mag de Nigeriaan al 2 afspraken maken, want hij scoorde voor de rust 2 keer. Al was het maar een grapje, gaf hij na de match in een reactie mee.