Imke Courtois trotseert de zondvloed voor "De Warmathon". Waar loopt u?

De hemelsluizen gaan open voor Imke Courtois

Deze morgen werd in de "De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow" op MNM het startschot gegeven voor de Warmste Week, maar dat viel een letterlijk in het water. De regen kwam met bakken uit de lucht tijdens de live uitzending vanuit het Koning Boudewijnstadion.

Imke Courtois, die ook kwam meelopen, kijkt alvast uit naar de het evenement: "Ik heb nog nooit iets specifieks gedaan voor de "Warmste Week". Ik weet nog niet voor welk goed doel ik zou lopen. Ik zou wel eens vrijwilligerswerk willen doen, want dat heb ik nog nooit gedaan. Liefst iets met kindjes." Iets wat vanaf dit jaar kan.

De ex-Red Flame had ook nog wat tips voor mensen die aan een Warmathon willen deelnemen: "Ik zou het tempo eerder laag houden als je het lang wil volhouden en vooral

je eigen tempo lopen. Maar als je in groep loopt, is het heel moeilijk om je tempo aan te passen aan elkaar. "

"Ik hoop dat diegene die bij ons vooraan loopt niet sneller loopt dan 12km/u want dat zou voor mij te snel zijn."