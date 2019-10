"We zijn niet tevreden, maar tegen Napoli moet de borst vooruit"

"We zijn niet tevreden met de resultaten, zowel in de competitie als de Champions League. Ook in Salzburg, weliswaar een zeer zware tegenstander die onderschat wordt in de buitenwereld, verwachtten we meer", stipt De Condé aan.



"Waarom het niet loopt zoals gewenst? We moeten sterkhouders vervangen die vorig seizoen echt het verschil gemaakt hebben. Het was geen ideale voorbereiding met nieuwe jongens in de laatste week voor de start van de competitie. Als je dan niet meteen goeie resultaten boekt, begint ook het mentale aspect wat mee te spelen."



"We moeten meer met de borst vooruit spelen, want we hebben een goed team. We moeten in onszelf geloven en van onze eigen sterkte uitgaan. Dat is een proces, dat is niet iets dat je van vandaag op morgen kunt veranderen."

"Maar alles begint met mentaliteit. De mentaliteit van het eerste uur in Sint-Truiden willen we tegen Napoli ook zien en dan moeten we zelf geloven dat we het een ploeg als Napoli thuis moeilijk kunnen maken."