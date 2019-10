De Bruyne staat voor onbepaalde tijd aan de kant met liesblessure

Kevin De Bruyne verkeert dit seizoen in een bloedvorm, zoals hij afgelopen weekend nog demonstreerde tegen Everton, met zijn 9e assist in 9 wedstrijden. Maar nu moet de Belg van City even gas terugnemen.

De Bruyne heeft een liesblessure opgelopen. "De duur van zijn afwezigheid hangt af van hoe goed hij reageert op zijn revalidatieprogramma", schrijft City op zijn website. "We hopen dat hij snel herstelt en kijken nu al uit naar zijn terugkeer."