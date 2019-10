"Op dit moment mag geen enkele speler van Anderlecht meedoen bij Club Brugge"

"Ik heb enkele dagen na de overname van Coucke de knop al omgedraaid"

Wouter Vandenhaute was destijds in een partnership kandidaat-overnemer van Anderlecht. Voor het eerst sinds de verkoop van RSCA in december 2017 praat hij openlijk over zijn favoriete club. "Waarom ik al die tijd niets gezegd heb? Omdat ik er weinig behoefte aan had", vertelde Vandenhaute maandagavond in De Tribune.

"De beslissing over de verkoop viel woensdagochtend en ik was net als iederen verbaasd dat in de laatste rechte lijn Marc Coucke kandidaat bleek en won. Vrijdagavond was er Anderlecht-Eupen en ik heb toen gezegd: ik ga naar het stadion en ga in de tribune proberen te genieten. Daar heb ik mijn knop omgedraaid en ik heb daar nog geen seconde spijt van."

Vandenhaute volgde zondagnamiddag Anderlecht-Waasland Beveren in het stadion. "Het was gewoon niet leuk. Je wil graag goed voetbal zien en dat is er al een tijdje niet meer te zien."

"Tijdens de eerste wedstrijden zag je de bedoelingen en het systeem van Vincent Kompany, maar het enthousiasme is nu helemaal weg. Dat is gewoon jammer. Anderlecht hoort niet op de 13e plaats te staan. Anderlecht moet meestrijden voor de titel. Het is voor niemand leuk."