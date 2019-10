Waarom Club Brugge een kans maakt tegen Real Madrid

Laag blok? Inzetten op Tau en Diatta

In eigen huis had Club Brugge een grote kans gemaakt tegen Real Madrid. In het Bernabeu-stadion met meer dan 50.000 supporters wordt dat een ander verhaal. Toch kan er iets uit de bus vallen voor de Belgische vicekampioen.

De grote vraag is hoe Real gaat voetballen. Na de 3-0-nederlaag in de Champions League bij PSG speelt Real een stuk lager. Zinédine Zidane laat zijn team een blok vormen en dat levert succes op in de Spaanse competitie. Real staat er zowaar op kop.

Ik ga ervanuit dat ze dat in eigen huis tegen Club Brugge niet gaan doen. Als Real dat toch doet, krijgt de tegenstander de bal. Dan moet blauw-zwart vol inzetten op de aalvlugge Tau of Diatta.

Wel opletten dat Club niet in de val trapt, want Real kan ook snel omschakelen met Hazard. Als die plots ruimte krijgt, zijn Mata en Ricca gezien op de flanken. En in de spits houdt Benzema aanwinst Jovic uit de ploeg. De Fransman dwingt al 10 jaar lang kansen af in elke match, aan hem hoef je niet twijfelen.