Vanaken: "Genieten tegen Real, maar zullen boven onszelf moeten uitstijgen"

"Mooi moment om te zien waar we staan in Europa"

Morgenavond om 18u55 is het zover: Real Madrid versus Club Brugge. Een prachtig CL-duel voor de Bruggelingen. Club zit alvast in de goede flow. Afgelopen weekend ging KV Mechelen nog met zware cijfers voor de bijl.

"Tegen KV Mechelen hebben we vertrouwen getankt en met dat vertrouwen moeten we naar Real gaan", vindt Hans Vanaken. "Ik ben benieuwd wat we tegen zo'n grote ploeg kunnen doen. Deze match is een mooi moment om te zien hoever we staan in Europa."

"De tegenstander is van heel hoog niveau, maar we moeten toch proberen ons eigen spel te spelen om een resultaat te halen. We zullen meer moeten verdedigen dan in de eigen competitie. Maar we moeten niet 90 minuten lang in onze eigen 16 gaan staan in de hoop geen tegendoelpunten te krijgen. Zelf ook aanvallen is de boodschap. Dat zal ons meer ademruimte geven."