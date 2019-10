Van Uytvanck na toernooiwinst opnieuw in de top 50

Alison Van Uytvanck pakte zaterdag op het toernooi van Tasjkent in Oezbekistan haar 5e WTA-titel. Als beloning maakt ze een mooie sprong op de wereldranglijst. Van Uytvanck gaat er 17 plaatsen op vooruit en is nu de nummer 44 van de wereld. Daarmee staat onze landgenote op slechts 7 plaatsten van haar hoogste notering ooit. In augustus 2018 stond ze 37e.

Elise Mertens stijgt op de nieuwe rankings 1 plaatsje en is 23e. Bij de mannen verandert er niets voor David Goffin. Hij blijft de nummer 15 van de wereld.