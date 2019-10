Tienkamper Van Der Plaetsen: "Ik ga net als in Rio 2016 voor top 8"

Op dit WK werken de vrouwen en de mannen op dezelfde dagen hun meerkamp af, naast Nafi Thiam, Hanne Maudens en Noor Vidts zien we woensdag en donderdag dus ook Thomas Van der Plaetsen in actie. "Sinds anderhalve week kan ik weer voluit trainen", laat die de blessures achter zich.

Van der Plaetsen kende geen vlekkeloze aanloop. De tienkamper sukkelde met een blessure aan zijn hamstrings, waardoor hij ook pijn had aan zijn heup. "Maar sinds een week, anderhalve week, kan ik voluit trainen in de sprints en het verspringen. Dat is een goed teken." Ondanks de verstoorde voorbereiding zegt de nummer 14 van het WK 2015 - in 2017 viel hij al snel uit met kniepijn - klaar te zijn. "Ik voel mij goed. Ik weet dat ik in staat ben om een goeie competitie neer te zetten, we zullen zien. In Talence (waar hij zich met 8.214 punten plaatste, red) kwam ik op het fysieke niveau tekort. Hier voel ik mij veel frisser. Ik wil qua punten minstens even goed doen als in Talence en de top 8 halen zoals in Rio." Voor een olympisch ticket heeft de 28-jarige meerkamper 8.350 punten nodig. Zijn PR bedraagt 8.332 punten, dat vestigde hij in Rio. "Als ik 8.300 en nog wat punten kan halen en de top 8 bereik, zou dat een heel goede zaak zijn voor de ranking. Dat de tienkamp op het WK op hetzelfde moment als de zevenkamp voor vrouwen wordt georganiseerd, vindt Van der Plaetsen geen probleem. "Het is een test. In principe is het een uitstekend idee, nu is het afwachten hoe het in de praktijk verloopt. Trainers die mannen en vrouwen coachen, krijgen het wel moeilijker. Het kan ertoe leiden dat wordt teruggegrepen naar het oude format."

Vidts: "Ervaring opdoen"

Dat Noor Vidts (23) zou deelnemen aan het WK atletiek, stond niet in haar planning. Pas op 20 september kreeg de Belgische kampioene een uitnodiging om er alsnog bij te zijn in Qatar." "Het was onverwacht. Ik had al een punt gezet achter mijn seizoen, al ben ik wel bezig gebleven. Het was een aangename verrassing. Deze kans moest ik grijpen", vertelde de WK-debutante op de persconferentie 2 dagen voor de competitie. "Met mijn trainer en kinesist heb ik er alles aan gedaan om klaar te zijn." "De technieken zijn er nog altijd, maar hoe de vorm is, dat weet ik niet. Ik heb er alleszins heel veel zin in, ik voel spanning, maar het is een leuke spanning." Doha wordt al haar 5e meerkamp van 2019. "Is dat te veel? Ik weet het niet. Als je je goed verzorgt, waarom niet? Ik wil hier vooral ervaring opdoen die mij later van pas kan komen." Vidts heeft een PR van 6.194 punten. Dat zette ze begin juni neer in Tenerife.

Maudens: "Ik ben hier voor mijn persoonlijk record"