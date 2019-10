Praet groeit bij Leicester: "Ik wist dat deze club heel goed zou zijn"

"Zo'n tackle had ik nog niet meegemaakt"

Dennis Praet leerde zondagavond het Engelse voetbal nog wat beter kennen. De Rode Duivel kwam met de schrik vrij na een horrortackle in de match tegen Newcastle. "Het gaat goed met me voor de tackle die ik heb moeten incasseren", zegt Praet aan onze redactie.

"Ik heb veel geluk gehad. Het had veel erger kunnen zijn. Of dit mijn "welkom in Engeland" was? Ik had al snel gemerkt dat scheidsrechters hier minder snel fluiten bij lichtere overtredingen. In Italië fluiten ze dan toch iets makkelijker. Maar zo'n tackle had ik dus nog niet meegemaakt."

Praet stond tegen Newcastle voor de 3e keer dit seizoen (in alle competities) in de basis. "Ik ben tevreden. Leicester is een hele goeie ploeg en dat zijn we aan het tonen. We staan op de 3e plaats en we hebben een heel sterk middenveld. Dat wist ik voor ik naar hier kwam, maar dat is een uitdaging."

"Ik ben blij dat ik mezelf al heb kunnen tonen tijdens de momenten die ik heb gekregen. Ik ben positief over mijn start en over het seizoensbegin van onze ploeg. Ik wist dat ik niet meteen vast in de basis zou staan, maar stap per stap meer minuten krijgen is mijn doel."