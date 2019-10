5 podcasttips van Maarten Vangramberen: "Interne keuken is geknipt voor een halve marathon"

De tribune (Sporza): "Hier zat ik op te wachten"

Maarten Vangramberen: "We beginnen met eentje uit eigen huis: De tribune. Het is een programma waar ik al erg lang op zat te wachten."

"Twee interessante gasten uit de sportwereld of uit de sportjournalistiek laten de waan van de dag even links liggen en kijken ook eens over het muurtje. Altijd interessant om de mening of de kennis van een voetbalreporter over wielrennen of tennis te horen."

"Zelf hoop ik ook een keer in de studio te zitten. Dan gaan we het over atletiek, koers en veel meer hebben", belooft onze reporter.