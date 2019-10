"Iemand moet Kompany frontaal confronteren met de keuzes die hij maakt"

Het protest van de fans was helaas voor Anderlecht vrij massaal en volgehouden. Het is een nieuw gegeven, want ongewoon lang hebben de fans de historisch slechte resultaten getolereerd.

Ze geloofden in de aanpak van Vincent Kompany, er was het geloof in de jongeren en de goeie afloop op de langere termijn. Maar als je thuis niet kunt winnen van Waasland-Beveren heb je daar nog weinig uitleg voor, zelfs als je Vincent Kompany heet.



Er is al een paar weken geen merkbare vooruitgang meer. Dat was anders in het begin van het seizoen, dat is dus zorgwekkend. Het krediet van Kompany bij de fans was reuzegroot en - voor alle duidelijkheid - hij heeft nog altijd wel krediet, maar dat is niet eindeloos, zo is zondag gebleken.

Dat is een zeer grote zorg voor voorzitter Marc Coucke, want die kan weinig doen. Je kunt Simon Davies toch niet ontslaan? Dat zou echt een lachwekkende beslissing zijn, want die zit er voor niets tussen.

Coucke en Kompany zijn op een of andere manier aan elkaar vastgeketend, maar ik vind wel: iemand moet aan Kompany proberen uit te leggen dat het voetbal dat hij graag wil en dat te appreciëren valt, dat dat nu even niet werkt. Dat er nu misschien wat realistischer gedacht en gespeeld moet worden, want er moeten dringend, dringend resultaten komen. Nadien kun je de draad weer oppikken en in de praktijk brengen wat je in het begin van het seizoen wilde doen.

Intern moet iemand Kompany eens frontaal confronteren met de keuzes die hij maakt en die bekritiseren. Ik weet niet wie dat kan zijn, maar iemand moet het doen. Want vrijdagavond speelt Anderlecht op Charleroi en daar moet ik toch echt geen tekening bij maken.