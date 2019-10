Clement: "1 match kan voor ommekeer zorgen bij Real, maar ze mogen nog een weekje wachten"

Mignolet: "Een goed moment om tegen Real te spelen? Dat bestaat niet"

Simon Mignolet (31) moet morgenavond met al zijn ervaring zijn Brugse makkers op sleeptouw nemen. "Ze hebben niet zoveel ervaring met zulke wedstrijden, maar je kunt alleen leren door die matchen zelf te beleven. Dat is het enige wat ik hen kan meegeven", vertelde de doelman op de traditionele persconferentie.

"Het is belangrijk dat iedereen zich voorbereidt op de wedstrijd zoals je dat elke week doet. Als we Real Madrid willen verslaan, dan moeten we dat collectief doen. Als je naar hier komt, moet je de wedstrijd ook aanvatten met het gevoel dat je wil winnen. Anders hoef je niet naar hier te komen."

"Er zit veel vertrouwen in de groep. We hebben al wat watertjes doorzwommen. Dit is nog altijd iets nieuws voor heel veel jongens, maar je moet je voorbereiden op een wedstrijd waarin gewoon 3 punten te pakken zijn."

Club Brugge draait op volle toeren, Real Madrid hapert. Dan is dit toch het goeie moment om in Bernabeu te spelen? "Ik denk niet dat er een goed moment bestaat tegen Real. Je moet klaar zijn voor een moeilijke match, zeker in dit stadion."

"Je moet aanvaarden dat zij beter zijn dan wij, maar we zitten in een goeie flow. Als we onze match spelen zoals de voorbije weken en als we samen onze opdrachten doen, dan kunnen we iets doen. Als je in de spelerstunnel staat, mag je niet denken dat het tegen Real en al zijn sterren is. Je doet wat je moet doen en je probeert te winnen."

Over die Belgische (geviseerde) vedetten had Simon Mignolet nog positieve woorden. "Eden Hazard is al een wereldster. Hij heeft gewoon nog wat tijd nodig om zich hier te settelen. Maar met zijn kwaliteiten en mentaliteit zal hij op lange termijn een ongelofelijk succes zijn voor Real. En Thibaut Courtois is een wereldkeeper. Ik heb veel respect voor hem en hij voor mij. Hij zal zeker zijn waarde bewijzen en dat heeft hij al gedaan."