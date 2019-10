VIDEO: Fellaini straalt, Antwerp speelt doelpunten kwijt en Cercle-speler gooit maag leeg

Zo ontvang je een clubicoon

Speciaal voor de Waalse derby draaft Marouane Fellaini nog eens op in Luik. Het Belgische breekijzer heeft even pauze in de Chinese competitie en komt de aftrap geven in Standard - Charleroi (1-1). Met een brede glimlach stapt hij het terrein op, het publiek scandeert zijn naam.