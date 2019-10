Atlete uit Niger zit in zelfde schuitje als Semenya en wijkt uit naar 200m

Maandag stonden in Doha op het WK atletiek zowel de reeksen van de 200 als die van de 400 meter op het programma. De Nigerese Aminatou Seyni won haar reeks op de 200 meter, maar had liever meegedaan aan de 400 meter. Op dat nummer heeft ze de op twee na beste tijd van 2019 achter haar naam.

"We proberen het nog te regelen met mijn manager en de IAAF, maar het klopt dat ze me verboden hebben om deel te nemen aan de 400 meter", vertelde Seyni na haar zege in 22"58. "Dat is op basis van het nieuwe reglement van de IAAF."

De IAAF hanteert sinds 8 mei een reglement waarbij atletes die van nature te veel testosteron aanmaken, hun waarden moeten doen dalen alvorens ze aan bepaalde competities (van 400 meter tot de mijl) mogen deelnemen.

"Ik ben verplicht om net als Caster Semenya een behandeling te volgen om mijn testosteronwaarden te doen dalen", legt Seyni uit. De Zuid-Afrikaanse Caster Semenya weigert om zo'n behandeling te volgen en kan in Doha haar wereldtitel op de 800 meter niet verdedigen.