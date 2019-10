Hilariteit alom in Japan. Ter voorbereiding van het tennistoernooi van Tokio waagde de nummer 1 van de wereld Novak Djokovic zich aan een partijtje sumoworstelen. Dat is een van de populairste sporten in Japan en dus mocht Djokovic er voor de start van het toenooi eens van proeven. Dat leverde enkele geweldige beelden op.