Thiam op WK: "Dat ik 2 jaar geleden won, biedt me geen voordeel"

Voor de Spelen in Rio speelde haar elleboog Thiam ook al parten. Maar het hield haar niet tegen om olympisch kampioene te worden. "Dit is anders. De blessure is minder ernstig dan toen en ik had 2 keer zoveel tijd om te herstellen", verzekert ze.

"In de sport zijn er zaken waar je geen controle over hebt. Ik heb heel hard gewerkt om te herstellen na mijn blessures. Als er een factor geluk is, dan voel ik mij gelukkig dat ik kon terugkeren ondanks de blessures."

Sinds Talence heeft ze geen speer meer geworpen. "Ik beperkte me tot kleine worpen met een bal, zonder veel elan. We zien wel wat het wordt bij een worp in competitie."

Volgens haar trainer Roger Lespagnard is de pijn verdwenen. Toch blijft het afwachten wat het deze week in competitie wordt. "Ik zal een beschermende tape dragen. We zullen zien", is Thiam rustig.

Thiam bleef dit seizoen niet gespaard van blessures. Na een scheur in haar kuit begin januari speelde haar elleboog in juni (opnieuw) op tijdens de Décastar in Talence. Ze won nog wel in Frankrijk, maar het Europese record ging er niet aan en ze eindigde in tranen.

"Niet in beste vorm door blessures, maar ik voel me goed"

De drukkende warmte in Qatar vindt Thiam vooral vervelend buiten het stadion, waar geen airco is. "De omstandigheden voor de competitie vormen geen probleem. Er is airconditioning in het stadion en in onze opwarmhal. Het probleem ligt eerder buiten het stadion, waar het onmogelijk is een kilometer te wandelen. Dat er weinig toeschouwers zijn? Dat verandert niets. Het is alleen jammer voor zo'n mooi evenement als het WK."

Het is de eerste keer dat ze een titel verdedigt. Geeft dat haar een andere druk? "Neen. Dit is een nieuwe competitie, iedereen start met 0 punten. Het feit dat ik de titel in handen heb, verandert niets. Dat ik 2 jaar geleden gewonnen heb, biedt me geen enkel voor- of nadeel tegenover de concurrentie."

Katarina Johnson-Thompson, vorig jaar zilver achter Thiam, beschouwt ze niet als haar grootste concurrente. "Er zijn heel wat goeie zevenkampsters. En het kan in de meerkamp snel gaan. Het beste voorbeeld is Rio, waar niemand mij verwachtte. Het is moeilijk om voorspellingen te doen."



Over haar vormpeil bleef Thiam eerder op de vlakte. "Ik kan niet zeggen dat ik in de beste vorm van mijn leven verkeer vanwege de blessures die ik heb gehad. Maar ik voel me goed. We zullen zien hoe het loopt. Je kan een uitstekende voorbereiding hebben en toch de mist ingaan op een kampioenschap. En je kan een moeilijke voorbereiding kennen en toch een goed toernooi afleveren", besluit ze filosofisch.