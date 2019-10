Zo win je (OHL) een topper bij een ploeg (Beerschot) die de lakens uitdeelt

Met een driepunter in de topper op Beerschot heeft OH Leuven zijn ambities nog eens onderstreept. OHL haalde het met 1-2 op het Kiel. Onze analist Karel Fraeye ontleedt de wedstrijd en stelt (al een tijdje) vast dat de Leuvenaren de bal niet per se veel nodig hebben om een match winnend af te sluiten.