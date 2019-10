Jonathan Sacoor heeft veel vertrouwen: "In de vorm van mijn leven"

In afwezigheid van de broers Borlée is Jonathan Sacoor de enige Belgische gezant op de individuele 400 meter. "Ik voel daarom geen extra druk", zegt Sacoor. "Ik wil gewoon de Belgische traditie op de 400 meter hoog houden. Dat wordt niet gemakkelijk."

Sacoor voelt zich goed. "Op stage in Valbonne vorige week heb ik twee persoonlijke records verbeterd. Ik ben in de vorm van mijn leven en de vorm gaat in stijgende lijn. Ik voel me beter dan vorig jaar op het WK voor junioren." Toen pakte Sacoor goud in 45"03.

"Ik heb veel meer ervaring sinds dat WK voor junioren, hier hoop ik de halve finales te halen. Onder de 45 seconden duiken is ook misschien mogelijk, maar ik focus me niet op een tijd." Sacoor loopt later deze week nog de 4x400 meter met de Belgian Tornados.