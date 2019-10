Kimeli is voorlaatste in finale 5.000m: "Kreeg klop door hoge tempo"

De drie Ethiopiërs in de finale maakten er een razendsnelle race van. Isaac Kimeli hield lang stand in de tred van de Noorse broers Ingebrigtsen, maar net voorbij 3.000 meter kon onze landgenoot het hoge tempo niet meer volhouden. Onze landgenoot kwam als 14e en voorlaatste over de finish in 13'44"29.

"Het was pittig", was de eerste reactie van Kimeli bij Bert Sterckx. "Ik moest van mijn trainer achteraan blijven, maar het ging zo hard dat ik een klop kreeg. Ik voelde aan het hoge tempo dat de reeks nog in mijn benen zat. En als je verzuurt, dan kun je niet meer recupereren."

"Het is mijn eerste WK en ik wou proberen. Ik heb alles gegeven, maar meer kon ik niet doen. Ik ben tevreden van mijn seizoen. Het was een heel mooie ervaring voor mij, ik neem dit zeker mee naar de toekomst."

Misschien komt Kimeli toch nog in actie op het WK. "De laatste ronden ben ik niet meer voluit gegaan met het oog op de 1.500 meter. Ik probeer te recupereren en dan beslis ik morgen of ik start op de 1.500 meter", zegt Kimeli.