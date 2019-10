Hazard is 100% fit: "Als Belg belangrijk om te winnen van Club Brugge"

"Als we alles geven, winnen we"

Thibaut Courtois en Eden Hazard gingen met Real Madrid roemloos onderuit tegen PSG in hun eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen. Daarom mogen de Madrilenen morgenavond tegen Club Brugge geen nieuwe steek laten vallen. Voor Eden Hazard wordt het zijn eerste CL-match in het legendarische Santiago Bernabeu-stadion.

"Bij mijn Champions League-debuut in Bernabeu stel ik me veel doelpunten en een grootse overwinning voor", droomt Hazard luidop. "Het zal niet makkelijk worden, maar na het verlies in PSG zijn we verplicht om te winnen. Nog niet alles is perfect in de ploeg, maar we staan intussen wel aan de leiding in La Liga."

Voor de tegenstanders uit Brugge had de kapitein van de Rode Duivels lovende woorden. "Club Brugge is een grote ploeg. Ze staan eerste in hun competitie en leveren goed werk. Ze hebben kwaliteitsvolle spelers en kunnen zelfs iemand als Simon Mignolet aantrekken. Voor mij is het als Belg belangrijk om de match tegen Club te winnen. Ik heb met sommige jongens ook samengespeeld."

"Ze gaan proberen te winnen, maar wij moeten aan onszelf denken. We moeten niet denken dat het een makkelijke match wordt, omdat het tegen een Belgische ploeg is. Als we alles geven, dan winnen we. Maar dat moeten we wel tonen."