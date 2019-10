"Geen ramp als City Champions League niet wint" en KDB traint niet mee

Guardiola probeert nu al enkele seizoenen de Champions League te winnen met City. Maar dat doel is niet allesbepalend voor de Spanjaard: "Maar als het dit jaar opnieuw niet lukt, is dat geen ramp. Het leven gaat voort", vertelde hij op de persconferentie.

Guardiola loodste City al 1 keer tot in de halve finale van het Europese toptoernooi. In 2018 en 2019 was de kwartfinale het eindstation na nederlagen tegen Liverpool en Tottenham. "Voor de fans is de Premier League het belangrijkste, laten we dat niet vergeten." In eigen land wonnen De Bruyne en co. het voorbije seizoen alle prijzen.

Toch is de Champions League een belangrijke doelstelling. Guardiola: "Maar soms duurt het even vooraleer iets lukt. We blijven het proberen. We worden ook altijd beter. Deze club is nog niet gewend aan het winnen van Europese hoofdprijzen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Liverpool of Manchester United. Maar dat komt nog wel."