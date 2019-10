Een dag na #Yorkshire2019: prachtig weer, blauwe lucht, "alles is anders"

Mathieu van der Poel zakte in de finale van het WK door het ijs. De Nederlander kon nauwelijks zijn pedalen nog rondkrijgen: volledig kapot, onder meer door het barre weer.

Vandaag is de lucht in Yorkshire opgeklaard. Dat stelt ook vader Adrie van der Poel vast. "24 uur later is alles anders", twittert Adrie.