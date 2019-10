Cardiff moet van FIFA 6 miljoen euro betalen aan Nantes voor betreurde Sala

Het was een tragisch verhaal. Sala had net afscheid genomen van zijn ploegmaats bij Nantes en vloog met een vliegtuigje weer richting Cardiff, toen het van de radar verdween. Enkele weken later werd het lichaam van Sala geborgen, van de piloot is nog altijd geen spoor.

Te midden alle familiale en emotionele leed ontstond er al snel een juridisch getouwtrek over wie wat moest betalen. Na de verdwijning van de speler besliste Cardiff om een eerste schijf van 6 miljoen euro niet te betalen, hoewel de voetbalautoriteiten de transfer wel al voor het ongeluk goedgekeurd hadden.

Nantes trok eind februari naar de FIFA om de totale transfersom te eisen. De wereldbond houdt het nu dus bij die eerste schijf van 6 miljoen. De clubs kunnen in beroep gaan tegen de beslissing bij het TAS.

De FIFA-commissie hield in haar besluit rekening "met de tragische en bijzondere omstandigheden van het geschil, meerbepaald door geen procedurekosten te eisen van de partijen".