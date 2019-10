Debusschere tipte op Pedersen: "Vriend heeft 340 euro gewonnen"

"Je zag dat Mads er mee bezig was"

Een tweet van Stijn Steels trok gisteren onze aandacht. "Ere wie ere toekomt: Jens Debusschere kwam mij in Koolskamp zeggen dat Mads Pedersen wereldkampioen zou worden. Er zijn nog echte wielerkenners in de wereld", schreef Steels over zijn trainingsmakker.

Hallo, Jens Debusschere? "Dat hij zou winnen is veel gezegd", is Debusschere eerlijk, "maar ik had wel het gevoel dat hij op zijn beste niveau van dit jaar zat. Ik weet ook dat hij altijd vroeg wil openen. Ik dacht: waarom hem niet als outsider bestempelen? Ik heb dat tegen Steels gezegd en hij heeft dat onthouden."

"Ik was gisteren overigens bij vrienden naar het WK aan het kijken. Een van mijn vrienden heeft een gokaccount. Ik was er vrij laat, maar ik raadde hem aan om toch nog een gokje te wagen op Pedersen. Hij heeft van zijn 10 euro 340 euro gemaakt. We zullen er wel iets mee gaan drinken."

Pedersen kwam gisteren boven water na een zwak voorjaar. "Maar in Koolskamp (10 dagen voor het WK) had ik gezien dat hij iets lichter stond dan in de klassiekers. Als je weet dat hij naar een periode toewerkt, dan weet je dat het een gevaarlijke klant wordt. Je zag dat hij er mee bezig was."

"Tussen Koolskamp en de Primus Classic zaten we ook in hetzelfde hotel. Dan zie je wie er nog voor leeft en wie al iets meer op zijn bord legt. Dat was bij Pedersen zeker niet het geval. Het was dus geen supergrote verrassing."