Anderlecht-supportersorgaan: "Play-off 1 halen is bijna onmogelijk"

"Match tegen Club Brugge was het dieptepunt"

De Anderlecht-supporters hadden thuis tegen Waasland-Beveren gehoopt op een overwinning van hun club, maar paars-wit kwam niet verder dan een troosteloos 0-0-gelijkspel. Het geduld van fans raakt stilaan op. In het Lotto-park was er voor het eerst dit seizoen boegeroep te horen en na de match eisten een groot aantal misnoegde fans uitleg aan de hoofdingang van het stadion.

"Er is meer tijd nodig dan iedereen gedacht had", zegt Frank Eeckhout in naam van de Anderlecht-supportersgroepen. "Aanvankelijk speelden we mooi en dominant voetbal, maar bleven de resultaten uit. Tegen Club Brugge werden we "overpowered", dat was het dieptepunt."

"Met zo'n jonge groep verliezen op Club kan gebeuren, maar net als het goede voetbal verdwijnt nu ook het vertrouwen. De weinige kansen die we krijgen, wringen we de nek om. We zitten dus in de hoek waar de klappen vallen en we moeten uit die negatieve spiraal zien te geraken."