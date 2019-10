Vandenbempt na STVV-Genk: "Onze clubs worden gegijzeld door hun eigen harde kern"

Peter Vandenbempt kan in zijn wekelijkse analyse niet voorbij aan de kuren van de Truiense en Genkse raddraaiers die de sowieso al beladen derby volledig in de soep lieten draaien. De Sporza-commentator vindt het rondje zwartepieten beschamend en vraagt dat iedereen voor de spiegel gaat staan en zijn verantwoordelijkheid neemt.

Het was zaterdagavond een triest spektakel op Stayen. Dat beide clubs daarna als kleine kinderen op de speelplaats de schuld in elkaars schoenen probeerden te schuiven, kon er nog wel bij. Ik weet dat dat te maken heeft met strategie: de verdediging nu al opbouwen om eventueel straks een straf te ontlopen, te verlichten of te verdelen. Maar voor mij is er geen discussie: de supporters van de twee clubs hebben zich misdragen, dus moeten de twee clubs op dezelfde manier gestraft worden volgens dat nieuwe reglement van de Pro League. Voorzitter Meekers van STVV en Genk-technisch directeur Dimitri de Condé hebben allebei een slechte beurt gemaakt met hun communicatie na de match. Ze hadden allebei keihard en onvoorwaardelijk - als ze dan toch wilden spreken - het gedrag van hun eigen supporters moeten veroordelen, maar neen: Meekers stond zowaar een beetje te grijnzen, had ik de indruk. Die rekende zich al 3 punten rijk. Hij vond wat de Genkse fans deden veel erger en van een andere orde dan wat zijn eigen STVV-supporters gedaan hadden. Wel, ik stel voor dat Meekers zelf een keer in doel gaat staan. Dan kunnen we halflege plastic flesjes en aanstekers op zijn hoofd gooien en hem achteraf vragen of hij dat niet zo erg vindt. En De Condé was vooral boos over de manier waarop de fans van Genk op Stayen ontvangen waren. Hij noemde dat mensonwaardig. Tja, ik zou dat soort termen in tijden van vluchtelingenkampen niet al te lichtzinnig gebruiken. Die zogezegde kooi waar de fans van Genk moesten instaan, vonden ze bij Genk provocerend. Ik vind het ook pijnlijk dat in deze moderne tijden - waar hekken worden weggehaald - supporters zo naar een match moeten gaan kijken, maar 1: plexiglas en netten vind je op meer plaatsen in België en Europa - waar fans van Genk nogal wel een keer ingestaan hebben - en 2: wat was er eerst: de kooi of het wangedrag van een deel van de Genkse fans al een paar jaar na elkaar op Stayen, met vuurpijlen die het kunstgras vernielen en Genk dat dan discussieert over de rekening die het achteraf krijgt? Neen, ik denk dat - zoals Genk-voorzitter Croonen gisteren na een nachtje slapen zei - dit de conclusie is: er waren op Stayen alleen maar verliezers.

Ik stel voor dat STVV-voorzitter Meekers zelf een keer in doel gaat staan. Dan kunnen we halflege plastic flesjes en aanstekers op zijn hoofd gooien en hem achteraf vragen of hij dat niet zo erg vindt.

Niet nog eens praten, maar hard optreden

Hoe kun je deze toestanden voorkomen? Ik zou zeggen door de eerste verantwoordelijken te straffen. Dat zijn de fans die vuurpijlen meenemen naar het stadion en de boel afbreken. Dat zijn er echt niet veel. 100 misschien, of in het slechtste geval 150. Het kan echt niet zo moeilijk zijn om die te identificeren en een stadionverbod op te leggen. Maar ook hier wijst men naar elkaar: de overheid vindt dat de clubs niet streng genoeg zijn voor hun eigen supporters en de clubs begrijpen niet dat de politie op basis van al die camerabeelden de amokmakers niet simpel kan identificeren en straffen. Ik vind: ze hebben allebei gelijk. Eén van de problemen is de macht van die zogezegde supporters in de clubs. Dat is niet alleen een probleem van Genk, maar van veel andere clubs in België. De clubs zijn bang voor hun eigen harde kern, ook in Genk. Zij dicteren mee de wet. De clubs doen er alles aan om hen te paaien, tot zelfs het betalen van reizen naar het buitenland toe. Ik vind dat gewoon verkeerd. Daarom gaan clubs vaak niet over tot strenge straffen en definitieve uitsluitingen. Zo lang onze clubs niet echt durven op te treden tegen die supporters en naar de overheid kijken, worden ze gegijzeld door hun eigen fans die - als het hen niet aanstaat - de boel kunnen afbreken en hun club schade berokkenen. Dus ik zou zeggen: niet nog een keer gaan praten met de fans - zoals Genk en STVV intussen al aangekondigd hebben - maar hard optreden en einde verhaal.

Genk moet zich zorgen maken

De onderbreking in de wedstrijd heeft alvast een invloed gehad op de terugkeer van STVV. Het is trouwens niet de eerste keer dat een wedstrijd kantelt in het voordeel van de ploeg waarvan de supporters amok gemaakt hebben. STVV scoorde seconden na de herneming. Marc Brys heeft tijdens de onderbreking kunnen bijsturen, coachen en motiveren. Dan kan zo'n wedstrijd kantelen, maar alleen op 2 voorwaarden: namelijk omdat STVV het heel goed gedaan heeft en omdat Racing Genk onrustwekkend zwak en kwetsbaar was en helemaal de weg kwijt was na één tegendoelpunt. En dus was die 3-3 voor STVV gewoon verdiend en moet Genk zich vooral ook zorgen maken over de manier waarop het in het laatste halfuur kopje onder gegaan is, zeker als je weet dat woensdag Napoli en Dries Mertens op bezoek komen.