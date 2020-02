Haalbare kaart voor Belgian Cats en Belgian Lions in EK-voorronde

De Belgian Cats waren na hun recente sterke prestaties reekshoofd voor de loting. De Belgische vrouwen moeten het in poule G opnemen tegen Oekraïne, Portugal en Finland. De kwalificaties starten in november. De 9 groepswinnaars en de beste 5 tweedes plaatsen zich voor het EK. Gastlanden Spanje en Frankrijk zijn automatisch geplaatst.

De Belgische mannen treffen in de EK-voorrondes Tsjechië, Litouwen en Albanië/Wit-Rusland/Denemarken. Die laatste 3 landen werken momenteel nog een prekwalificatieronde af. Mede-gastland Tsjechië is al zeker van de kwalificatie in de groep van België. De top 3 in de poule mag naar het EK.