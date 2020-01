Club, Anderlecht en Oranje rouwen om slangenmens Robbie Rensenbrink

De beste buitenlander op de Belgische voetbalvelden is niet meer. "Slangenmens" Robbie Rensenbrink overleed op 72-jarige leeftijd na een lange strijd tegen de spierziekte PSMA. In de jaren 70 bezorgde hij Anderlecht de ene trofee na de andere, waaronder 2 keer de Beker der Bekerwinnaars.

Van slangenmens in Brugge

In 1969 maakte Robbie Rensenbrink op 21 jaar zijn entree op de Belgische voetbalvelden. Club Brugge haalde hem voor de neus van Feyenoord weg bij AFC DWS, destijds de op een na grootste club uit Amsterdam. Blauw-zwart betaalde zo'n 450.000 gulden of 205.000 euro voor de Nederlandse aanvaller. Samen met zijn landgenoot Henk Houwaert en coach Frans de Munck veroverde hij met Club Brugge meteen de Beker van België, het begin van zijn prijzenkast in ons land. In Brugge kreeg Rensenbrink ook de bijnaam "Slangenmens". Na een Europese wedstrijd tegen de Hongaarse club Ujpest, waarin hij 3 klassedoelpunten maakte, werd hij zo genoemd door een reporter. Hij was danig onder de indruk van de dribbels van de Nederlander. Na 2 seizoenen maakte Rensenbrink de overstap naar Anderlecht. Constant Vanden Stock, die eind jaren 60 in het bestuur van Club Brugge zetelde, nam hem mee naar de hoofdstad. "Ik wou niet weg in Brugge, ik vond het er best gezellig, maar in Anderlecht lag een veel beter contract klaar", zei Rensenbrink na zijn carrière. Blauw-zwart kreeg Wilfried Puis en Johnny Velkeneers in ruil. VIDEO: Robbie Rensenbrink in 1972: "De dag van een profvoetballer ziet er saai uit"

Tot sterspeler in Anderlecht

Bij Anderlecht groeide Robbie Rensenbrink uit tot publiekslieveling. Voor zijn dribbels, zijn flitsen en zijn doelpunten kwamen de supporters maar wat graag naar het Astridpark. Ze kirden van plezier als hij zijn specialiteit opdiepte: vanuit stilstand een mannetje uitschakelen, om daarna via de zijkant naar binnen te stormen en de bal erin te rammen. De Nederlandse linksbuiten bezorgde Anderlecht de ene prijs na de andere in de jaren 70. Rensenbrink had een voet in 4 bekers, 2 landstitels en 2 Europabekers. In die Europese finales, in 1976 tegen West Ham (4-2) en in 1978 tegen Austria Wien (4-0), was hij met 2 doelpunten telkens bepalend. Ook in 1977 speelde Rensenbrink met Anderlecht de finale van de Beker der Bekerwinnaars. Daarin was Hamburg te sterk (2-0). Rensenbrink pakte bij Anderlecht ook individuele prijzen. In 1973 kroonde hij zich tot topschutter. En in 1976 werd hij na Jan Boskamp de tweede Nederlander (en buitenlander) die de Gouden Schoen won. In 1980 kwam er na 9 jaar een einde aan het hoofdstuk Anderlecht. Na een operatie aan zijn knie en wrijving met die andere Nederlandse vedette Arie Haan verliet Rensenbrink bijna onopgemerkt de Belgische voetbalvelden. Rensenbrink besloot zijn voetbalcarrière met korte passages bij de Amerikaanse club Portland Timbers en de Franse tweedeklasser Toulouse, een gunst voor zijn goede vriend en ex-Anderlecht-ploegmaat Gille Van Binst. VIDEO: Rensenbrink kijkt in 1986 terug op zijn carrière: "Beste periode bij Anderlecht"

En net geen wereldkampioen met Nederland

Ook in het internationale voetbal maakte Robbie Rensenbrink furore. Naast zijn Europabekers met Anderlecht was hij apetrots op de Wereldbekers met Nederland in 1974 en 1978. Twee keer schopte hij het toen met Oranje tot in de finale. In 1978 had Rensenbrink de held van Nederland kunnen worden. Net voor affluiten trapte hij op de paal tegen Argentinië, waardoor het niet 1-2 werd. En in de verlengingen ging Oranje tenonder. "Het ging over centimeters. Een hele moeilijk hoek, maar ik kreeg de bal wel net onder de keeper geschoven", deed Rensenbrink later zijn verhaal. "Jammer genoeg ging hij net tegen de paal."

Biografie Rob Rensenbrink

Geboortedatum: 3 juli 1947 Geboorteplaats: Oostzaan (Ned) Lengte: 1,78 meter Positie: linksbuiten Bijnaam: Robbie - Slangenmens Clubs: 1965-1969: AFC DWS (Ned)



1969-1971: Club Brugge

1971-1980: Anderlecht

1980: Portland Timbers

1981-1982: Toulouse (Fra) Prijzen: Belgisch kampioen: 1972 en 1974

Beker van België: 1972, 1973, 1975 en 1976

Beker der Bekerwinnaars: 1976 en 1978

Europese Supercup: 1976 en 1978 Individueel: Topschutter in België: 1976

Gouden Schoen: 1976

Beste speler in Europa: 1976

Raymond Goethals: "Even sterk als Cruijff"

Bij Anderlecht beleefde Robbie Rensenbrink zijn hoogdagen onder Raymond Goethals. "De coach waar ik het meest mee gelachen heb", zei de Nederlander jaren later. "Hij liet ons 100 meter sprinten en dan stond hij daar met een stopwatch in zijn handen. Hoe dat ding werkte, wist hij wel niet." In 1999 keek wijlen Raymond Goethals in ons archiefprogramma "Niet te wissen" een keer terug naar enkele acties van Rensenbrink. "Cruijff beschikte misschien over meer persoonlijkheid, maar op het veld vond ik hem zeker even sterk", sprak de legendarische coach.

"Smoking voor galawedstrijden"

Robbie Rensenbrink koos zijn matchen graag uit. "Voor galawedstrijden trok hij zijn smoking aan", luidt een bekende quote van Raymond Goethals. Tegen kleinere ploegen had de aanvaller het moeilijker om zich op te laden. "Vooral op verplaatsing", gaf Rensenbrink toe. "Daar werd altijd zwaar verdedigd op me. Zelfs als ik mijn veters strikte, bleef er wel iemand bij me staan."

Boskamp: "Robbie kon een pijpje voetballen"

Jan Boskamp maakte Rensenbrink op het terrein mee. "Robbie kon een pijpje voetballen, hij kon echt verschrikkelijk goed spelen", vertelde hij vol bewondering in Extra Time. "De acties die hij in huis had... vanuit stand kon hij plots vertrekken met zijn lichaam."

Beste buitenlander in België

In 2007 werd Robbie Rensenbrink verkozen tot beste buitenlandse speler ooit in de Belgische competitie. De jury bestond uit oud-trainers zoals Jan Ceulemans, Paul Van Himst en Wilfried Van Moer. Rensenbrink eindigde unaniem op 1 in het referendum van Sport/Voetbalmagazine. De aanvaller van Anderlecht kreeg de voorkeur op zijn clubgenoot Pär Zetterberg. Juan Lozano, Simon Tahamata en Jan Boskamp deelden de 3e plaats.

