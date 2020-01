"Taylor is grote favoriet, maar tegen Persoon heb je nooit gewonnen spel"

"De eerste rondes zullen voor Persoon dus het gevaarlijkst zijn. Taylor begint snel. Dat heeft ze nog overgehouden van haar verleden in het olympische boksen. Ik zou zeggen: Delfine, laat je niet doen. Ga onmiddellijk in de aanval, zonder te wild te zijn. Ze moet op haar verdediging letten, maar ze moet Taylor ook onder druk zetten. En niet de druk van Taylor ondergaan. Dat zou gevaarlijk zijn."

"Op het eerste gezicht is Taylor dus de grote favoriete en Delfine de underdog. Maar het blijft moeilijk te voorspellen. Persoon weet dat Taylor sneller en technisch beter is, maar tegen Persoon heb je nooit gewonnen spel. Ze start nogal traag, maar eens ze in haar ritme zit, wordt het zeer moeilijk voor de tegenstandster."

Zondagochtend kan u bij Sporza kijken naar de bokskamp van Persoon tegen Taylor. BokskennerJef Van Driessche is onze cocommentator. Hoe schat hij de kansen in? "Ik heb verschillende matchen van Katie Taylor bekeken en ze is zeer goed, op alle vlakken. Ze is allround, een heel complete boksster. Haar benenwerk is goed, ze heeft zeer snelle armen, een goede vista, ze ziet de slagen goed komen en reageert er goed op. Bovendien heeft ze een groot uithoudingsvermogen."

"Persoon zal duidelijk moeten winnen, anders kan jury toch voor Taylor kiezen"

Wat te denken van de omstandigheden in New York, zoals bijvoorbeeld de spelletjes die gespeeld worden door Persoon van hotel te doen veranderen? "Dat speelt bij bepaalde boksers, maar ik denk dat het eigenlijk in het voordeel speelt van Persoon. Ze reageert nogal eigenaardig op negatieve toestanden. Die trucjes kunnen eerder negatief uitvallen voor Taylor."

"Ik heb nog niet naar de samenstelling van de jury gekeken, maar dat is altijd een heel groot probleem. Men durft in het boksen al eens uitslagen te geven die heel vreemd zijn. Het is wel een wereldgevecht dus hopelijk zijn de juryleden van een hoger niveau."

"De Angelsaksiche connectie kan spelen. Ik denk dan ook dat Delfine duidelijk zal moeten winnen. Als het verschil niet zo groot is, zal de jury sneller geneigd zijn om toch voor Taylor te kiezen. Er zullen in het publiek ook weinig Belgen zitten en veel Ieren. Dat is ook in het nadeel van Persoon want het gejuich kan de juryleden beïnvloeden."

"Hoe dan ook, als Persoon wint, zou dat fenomenaal zijn. Een betere push zou het boksen in België niet kunnen krijgen. Dat zou het hoogtepunt zijn van de voorbije decennia."