Kippenvel, tranen en sportgeschiedenis: het beste van ruim 40 jaar Frank Raes bij de VRT

Een icoon in de Belgische sportjournalistiek. In ruim 40 jaar bij de openbare omroep zat Frank Raes (67) op de eerste rij bij tientallen historische sportgebeurtenissen - of hij maakte die zélf legendarisch. Een overzicht van zijn meest memorabele momenten.

Persoonlijk kippenvelmoment: goud voor Fred

De afgelopen 20 jaar is Frank Raes vooral bekend als voetbaljournalist en -commentator, maar Frank is van vele sportmarkten thuis. Over vele legendarische sportmomenten kan hij zeggen: "Daar was ik bij". Als zijn persoonlijk hoogtepunt kiest hij voor de gouden medaille van Fred Deburghgraeve op de Olympische Spelen in 1996.

Meest beklijvende interview: de tranen van Vermeiren

Frank Raes interviewde ontelbare sportmensen in zijn leven. Het interview dat hem het meeste is bijgebleven, was niet een met een wereldster, maar met boogschutter Paul Vermeiren op de Olympische Spelen van 1996. Raes: "Door de ontroering en de band die daar ontstond. Ik zie Paul zeker niet vaak meer, maar als ik hem dan toch eens tegenkom, dan is er altijd opnieuw dat gevoel van toen. Na de Olympische Spelen ben ik hem ook nog eens gaan opzoeken in de Balkan, waar hij als militair zat."

Hilarische zijsprong: bijrol in "Buiten de Zone"

Het grote publiek kent Frank Raes als sportjournalist, maar wie hem persoonlijk heeft ontmoet, kent ook een warme en humoristische collega. Een mens die de dingen kan relativeren. Ook zichzelf en de sport. Dat bewees hij bijvoorbeeld door zichzelf te spelen in een aflevering van "Buiten de zone".

Grootste drama: een litteken voor het leven

In 1985 zat Frank Raes op de eerste rij om het grootste drama uit de Belgische voetbalgeschiedenis mee te maken. 38 mensen verloren die dag hun leven. "Ik zag overal mensen in paniek en opgestapelde lijken. Als land waren we helemaal niet klaar om die finale toen te organiseren", herinnert hij zich. "Het enige goede van die dag is dat daarna alles veel beter is gereglementeerd. Ik heb alles en iedereen geïnterviewd, in een soort trance. Dat drama was zoals de aanslagen in Zaventem en Brussel: wie er bij was, draagt dat mee voor zijn leven."

Raes gaf commentaar bij de legendarische goal van de Duivels tegen Japan

Zijn woorden sieren het meest legendarische doelpunt in de geschiedenis van de Rode Duivels. Op het WK 2018 in Rusland begeleidt de stem van Frank Raes de ultieme counter tegen Japan. "Die wedstrijd is toch een van de hoogtepunten uit mijn WK-carrière", zei hij een jaar na de feiten. "Op dat moment, die perfecte counter uitspelen om zo door te stoten naar de volgende ronde op het WK, dat maakt deze match en goal zo iconisch." Een Japanse televisiezender voerde Raes zelfs op als getuige in een documentaire over die befaamde 14 seconden.

Raes viste iconische beelden van Maradona op

Het zijn één van de meest iconische beelden van Diego Maradona. Op de tonen van "Life is live" houdt de Argentijnse tovenaar op onnavolgbare wijze de bal hoog voor het UEFA Cup-duel tussen Bayern München en Napoli. Dankzij Frank Raes gingen ze jaren later de wereld rond. De commentator zag meer dan 30 jaar geleden de opwarming met zijn eigen ogen in het Olympisch Stadion. Die beelden waren niet uitgezonden, maar Raes vroeg ze op bij de Duitse zender ZDF en maakte er een montage van. Met het gekende gevolg.

Raes beleefde geschiedenis op het veld van Antwerp

Frank Raes beleefde Antwerpse voetbalgeschiedenis als interviewer en commentator. Zo fungeerde hij als reporter op het veld na de kwalificatie voor de Europacup II-finale op Wembley. Dat leverde - zoals u hieronder kunt zien - dolle taferelen op. Uiteraard was Raes ook de commentator bij de historische remonte van Antwerp tegen Vitosja Sofia. "Eén van de strafste comebacks ooit", vertelde hij daarover. Na het verlossende doelpunt van Raphaël Quaranta gooit Frank Raes de gevleugelde woorden "Het is gebeurd" de ether in. Raes: "Daar heeft Erik Van Looy de mosterd gehaald om het finalespel van De slimste mens mee af te sluiten."

De bijzondere band tussen Raes en Rik Coppens

Frank Raes had een bijzondere band met Beerschot-icoon Rik Coppens, die hij meermaals interviewde. Raes schreef zelfs een biografie over de legendarische voetballer. Na zijn dood typeerde hij Coppens als volgt: "Ik zeg altijd: Rik Coppens was de John McEnroe van het Belgische voetbal. Supergetalenteerd en geniaal als voetballer, verbaal zeer sterk, ruzie makend met de scheidsrechter, cynisch, een showman, grappig, maar ook moeilijk te benaderen."